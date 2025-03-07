FIA посетит базы Ferrari и McLaren с проверкой

Пока одни на тестах в Бахрейне с интересом следили за изменением формы переднего антикрыла на машинах Red Bull под нагрузкой, внутри команды формулировали запрос к FIA по поводу гибкости заднего антикрыла и системы «мини-DRS» у Ferrari и McLaren.

В прошлом сезоне FIA пыталась принять меры по контролю за изгибом переднего антикрыла, установив камеры на машины, но не нашла нарушений правил. В Мельбурне поставят такие же камеры на заднее антикрыло, но в Red Bull видят в этом решении угрозу своей конкурентоспособности, и настаивают на большем.

По информации итальянского издания FUnoAnalisiTechnica в Red Bull собрали для FIA информацию в виде «официального обвинительного досье», так что технические эксперты федерации посетят базы Ferrari и McLaren в Маранелло и Уокинге для проведения проверок.

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