Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о будущем чемпиона мира в крузервейте Джея Опетаи.

«Мы хотим, чтобы Опетая провел бой с Хильберто Рамиресом, Турки нам рассказал, что этот бой должен состояться в октябре. Поэтому вероятно мы рассмотрим перед этим какой-то другой поединок. Как вариант – бой против Баду Джека, у которого пояс WBC. Это идеальный вариант для Джея, всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира. А потом уже планируется переход в хевивейт», – сказал Хирн.

Ранее известный промоутер Эдди Хирн рассказал, что Опетая должен стать соперником для Усика.

sport.ua