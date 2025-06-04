Теренс Кроуфорд назвал шансы Усика в реванше против Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Звезда бокса Теренс Кроуфорд высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. На кону в поединке будут стоять все пояса хэвивейт – это будет мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира.

«Конечно, что Усик победит. В первом бою был удар ниже пояса, Усик его снова побьет», – сказал Теренс.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua