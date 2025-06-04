Зак Браун намерен погоняться с Джеффом Гордоном

С 1973 года в США была проводилась и была довольно популярной особая гоночная серия, которая называлась International Race of Champions, сокращённо IROC. Суть её была в том, что для участия в ней отбирались 12 гонщиков, отличившихся в других чемпионатах, и они соревновались друг с другом на совершенно одинаковых машинах, более всего напоминавших технику NASCAR. Впрочем, иногда за руль садились и звёзды шоу-бизнеса, в свободное время увлекавшиеся автоспортом.

IROC просуществовала до 2006 года, затем обанкротилась, но в прошлом году предпринята попытка её возродить, и чтобы сразу привлечь к ней внимание, промоутеры пригласили знаменитых американских гонщиков прошлых лет, в том числе Джеффа Гордона, четырёхкратного чемпиона NASCAR.

Возможно, об этой чисто коммерческой затее и не стоило бы писать, но в августе в рамках ежегодного автоспортивного фестиваля Monterey Motorsports Reunion на калифорнийской трассе в Лагуна-Сека пройдёт гонка, в которой вместе с ветеранами американского автоспорта выступит Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing.

О его страстной любви к исторической гоночной технике мы рассказывали не раз, и вот теперь на IROC ему предстоит пилотировать Chevrolet Camaro 1977 года, недавно пополнившую его личную коллекцию. У машины действительно богатая история: в своё время на ней выступали не только профессиональные гонщики калибра Кейла Ярдборо и Даррелла Уолтрипа, многократных чемпионов NASCAR, Марио Андретти и Алана Джонса, обладателей титулов в Формуле 1, но и такие звёзды Голливуда, как Пол Ньюман, Клинт Иствуд и Джин Хэкмен.

Вчера в Калифорнии на автодроме Riverside International Raceway прошли тесты, и Браун впервые сел за руль этой машины.

После чего весело поделился впечатлениями на своих страницах в социальных сетях: «Мы тестируем легендарные машины серии IROC, но когда я согласился во всём этом участвовать, я знал, что мы будем выступать на машинах легендарных гонщиков, а тут выясняется, что нам предстоит гоняться с самими гоночными легендами! Это же несправедливо!..»

Кстати, Джефф Гордон эти его слова прокомментировал так: «Больше всего боюсь, что Зак Браун меня опередит!»

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