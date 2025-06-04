Ролан Гаррос. Белозерцев завершил выступление на юниорском турнире, проиграв в одиночном и парном разрядах

Украинский теннисист Никита Белозерцев завершил свое участие в Открытом чемпионате Франции среди игроков до 18 лет



В матче третьего круга одиночного разряда Белозерцев уступил второму сеяному Якопо Вазами из Италии – 6:4, 0:6, 1:6. За два часа, которые продолжался поединок, украинец два раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок (у соперника – восемь эйсов и одна двойная), сделал два брейка и проиграл шесть геймов на своей подаче.

Напомним, что Никита Белозерцев стал первым украинским теннисистом в третьем круге юниорского Ролан Гаррос с 2021 года, когда до четвертьфинала дошел Вячеслав Белинский.

Позднее сегодня, Белозерцев вместе с австрийцем Тило Берманном уступил во втором раунде парного турнира, восьмой сеяной паре Оливер Бондин/Джаггер Линч (Великобритания/США) – 6:4, 3:6, 6-10.

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