МакДэвид может догнать Гретцки в одном интересном статистическом рейтинге

Getty Images/Global Images Ukraine. Коннор МакДэвид

В финальной серии Кубка Стэнли Эдмонтон Ойлерз сыграет против действующего чемпиона – Флориды Пантерс.

Коннор МакДэвид (Эдмонтон Ойлерз) возглавляет список лучших бомбардиров Кубка Стэнли. В активе канадца 26 очков (6+20).

За последние четыре сезона плей-офф МакДэвид набрал 121 очко. Только один игрок в истории НХЛ может похвастаться лучшими результатами в четырех сезонах Кубка Стэнли – Уэйн Гретцки.

143 — Уэйн Гретцки (Эдмонтон Ойлерз, 1985-88)

139 — Уэйн Гретцки (Эдмонтон Ойлерз, 1983—86)

135 — Уэйн Гретцки (Эдмонтон Ойлерз, 1984—87)

132 — Уэйн Гретцки (Эдмонтон Ойлерз, 1982-85)

121 – Коннор МакДэвид (Эдмонтон Ойлерз, 2022-25)

В финальной серии против Флориды нападающий Эдмонтона вполне может подняться повыше в данном рейтинге.

Коннор МакДэвид в четырех последних сезонах Кубка Стэнли:

33 – 2022

20 – 2023

42 – 2024

26 – 2025

sport.ua