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Хоккей

МакДэвид может догнать Гретцки в одном интересном статистическом рейтинге

МакДэвид может догнать Гретцки в одном интересном статистическом рейтинге

Getty Images/Global Images Ukraine. Коннор МакДэвид

В финальной серии Кубка Стэнли Эдмонтон Ойлерз сыграет против действующего чемпиона – Флориды Пантерс.

Коннор МакДэвид (Эдмонтон Ойлерз) возглавляет список лучших бомбардиров Кубка Стэнли. В активе канадца 26 очков (6+20).

За последние четыре сезона плей-офф МакДэвид набрал 121 очко. Только один игрок в истории НХЛ может похвастаться лучшими результатами в четырех сезонах Кубка Стэнли – Уэйн Гретцки.

  • 143 — Уэйн Гретцки (Эдмонтон Ойлерз, 1985-88)
  • 139 — Уэйн Гретцки (Эдмонтон Ойлерз, 1983—86)
  • 135 — Уэйн Гретцки (Эдмонтон Ойлерз, 1984—87)
  • 132 — Уэйн Гретцки (Эдмонтон Ойлерз, 1982-85)
  • 121 – Коннор МакДэвид (Эдмонтон Ойлерз, 2022-25)

    • В финальной серии против Флориды нападающий Эдмонтона вполне может подняться повыше в данном рейтинге.

    Коннор МакДэвид в четырех последних сезонах Кубка Стэнли:

  • 33 – 2022
  • 20 – 2023
  • 42 – 2024
  • 26 – 2025

    • sport.ua

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