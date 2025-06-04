МакДэвид может догнать Гретцки в одном интересном статистическом рейтинге

В финальной серии Кубка Стэнли Эдмонтон Ойлерз сыграет против действующего чемпиона – Флориды Пантерс.
Коннор МакДэвид (Эдмонтон Ойлерз) возглавляет список лучших бомбардиров Кубка Стэнли. В активе канадца 26 очков (6+20).
За последние четыре сезона плей-офф МакДэвид набрал 121 очко. Только один игрок в истории НХЛ может похвастаться лучшими результатами в четырех сезонах Кубка Стэнли – Уэйн Гретцки.
В финальной серии против Флориды нападающий Эдмонтона вполне может подняться повыше в данном рейтинге.
Коннор МакДэвид в четырех последних сезонах Кубка Стэнли: