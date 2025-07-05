Пьер Гасли: Мы знаем, почему у нас проблемы

Пьер Гасли и Франко Колапинто показали 18-е и 20-е время во второй тренировке Гран При Великобритании. Оба гонщика Alpine отметили, что машине не хватает стабильности и сцепления с трассой.

Пьер Гасли (18-й): «Очень сложная пятница для нас. Вся команда продолжает вместе работать над устранением слабых мест, и мы должны найти решения, которые позволят добиться большей скорости.

У нас есть чёткое понимание, почему у нас проблемы. В основном они связаны с прохождением быстрых поворотов и с нехваткой сцепления. Проблемы, возникшие сегодня, не похожи на те, с которыми мы столкнулись в этом сезоне, но мы разберёмся и найдём решение этих проблем.

Команда стремится лучше выступить в субботу, и я знаю, что мы сможем это сделать, сосредоточившись на квалификации».

Франко Колапинто (20-й): «Не самый простой день, так что нам нужно найти способ добиться от машины большей скорости. В целом, эта пятница для меня сложилась лучше, чем на предыдущих этапах – машина выглядит неплохо, просто ей не хватает стабильности. На каких-то участках круга она достаточно быстра, а на других хуже остальных с точки зрения управляемости.

Я уверен, что мы найдём решение, чтобы сделать машину лучше в таких условиях, но сейчас нам нужно быстро прибавить в рамках этого уик-энда».

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