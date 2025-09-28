Йос Ферстаппен выиграл чемпионат Бельгии по ралли

В этот уик-энд отличился не только Макс Ферстаппен, с первой попытки выигравший гонку в категории GT3 на «Северной петле» Нюрбургринга, но и его отец.

Йос Ферстаппен и его штурман Рено Жамуль стали чемпионами Бельгии по ралли. Вчера они, выступая на Skoda Fabia RS класса Rally 2, заняли третье место на предпоследнем этапе сезона, и этого было достаточно, чтобы досрочно обеспечить себе титул.

«Мы очень рады, хотя это ралли было не самым интересным, – прокомментировал Ферстаппен-старший. – Сначала мы применяли консервативный подход к выбору резины и только под конец поставили на машину правильные шины и смогли прибавить. Однако заключительный скоростной участок мы проехали в более спокойном темпе, потому что хотели обеспечить себе победу в чемпионате – сегодня это была наша главная цель.

Я всегда стараюсь подготовиться как можно лучше и опираться на поддержку правильных людей. Разумеется, Рено сыграл очень важную роль, нам нравится работать вместе и бороться за высокие результаты. А когда общее дело доставляет удовольствие, результаты обязательно будут!»

