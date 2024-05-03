Сэм Майкл: С Эдрианом Ньюи никто не может сравниться

Австралийский инженер Сэм Майкл довольно долго работал в Формуле 1 в одно время с Эдрианом Ньюи: он начинал карьеру в Lotus в 1993-м, в том же году перешёл в Jordan, затем с работал в Williams, где в 2004-м стал техническим директором, а в последние годы до ухода из чемпионата в 2014-м занимал должность спортивного директора McLaren.

После этого он вернулся на родину, в Австралию, где занялся другими проектами, в частности, теперь он сотрудничает с одной из команд кузовной серии Supercar.

В интервью Speedcafe Сэм Майкл прокомментировал предстоящий уход Ньюи из Red Bull Racing.

«Репутация Эдриана говорит сама за себя, – отметил он. – С каждой командой, с которой он работал, он добивался больших успехов. С ним никто не может сравниться. На его машинах разные команды и гонщики регулярно выигрывали титулы и Кубок конструкторов. То же самое будет с командой, к которой он присоединится на следующем этапе карьеры.

К тому же его расставанием с Red Bull занимается Эдди Джордан, так что он в надёжных руках. Эдди большой мастер заключать контракты, поэтому сможет всё устроить в лучшем виде».

Впрочем, Джордан сомневается, что Ньюи планирует продолжить работать в Формуле 1: «Думаю, вероятнее всего он сделает перерыв в карьере, очень сильно сомневаюсь, что он ведёт с кем-либо переговоры на тему трудоустройства».

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