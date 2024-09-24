Сайнс недоволен действиями Колапинто

Дебютанта Williams Франко Колапинто принято хвалить – он показал себя очень неплохо и уже заработал очки, но после Гран При Сингапура Карлос Сайнс критиковал молодого аргентинца, из-за которого потерял позицию на старте…

Карлос Сайнс: «Для старта с грязной половины стартового поля, я начал движение очень неплохо. Но на входе в первый поворот гонщик Williams видимо решил «всё или ничего», предприняв банзай-манёвр.

С учетом того, сколько нам предстоит отыграть, мне пришлось принять меры по предотвращению инцидента. Если бы я этого не сделал, то, вероятно, получил бы сильный удар от Williams».

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