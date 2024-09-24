Джошуа выступил с заявлением после поражения от Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа (справа)

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа после неожиданного поражения от обладателя пояса IBF Даниеля Дюбуа рассказал о своих планах, подтвердив нежелание уходить из профессионального бокса.

«Знаю, что нам не хватило для победы, но мы должны посмотреть на все положительные стороны. Это мышление и перспектива, которую мы должны иметь. Всегда на позитиве. Посмотрите, чего мы достигли за 11 лет – это феноменально, и я хочу поблагодарить каждого причастного. Настоящие американские горки», – заявил Джошуа среди прочего в видеообращении в сторис инстаграма.

Ранее Дерек Чисора высказал мнение о возможном уходе Энтони Джошуа на пенсию.

sport.ua