Александр УСИК: «Они просто отвернулись от меня»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версии WBC, WBA и WBO Александр Усик рассказал о своем умении дружить с людьми.

«Кто научил меня дружить? Наверное, мой отец. Отец военным был, у него было немного друзей. У меня тоже было немного друзей, у меня много знакомых, а друзей нет.

Перед Олимпиадой 2012 у меня была цель взять золото, я ни о никакой другой медали вообще не думал. Я тогда отказался от всего, начал готовиться. Многие люди тогда начали осуждать, говорили, что я зазнался, отвернулись от меня. Но это было их мнение, моя мысль была только о золоте Олимпиады. Моя цель была улучшение моей жизни, моей семьи», – сказал Усик.

Ранее жена Александра Усика Екатерина рассказала, насколько важно боксеру то, чтобы она присутствовала на каждом его бою.

sport.ua