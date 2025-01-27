Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Легендарный тренер Тедди Атлас, который когда-то тренировал Майка Тайсона, назвал самого любимого боксера современности.

«Мне нравятся Иноуэ, Кроуфорд, Родригес, «Танк» Дэвис тоже в списке… невероятный боец, который умеет на ринге абсолютно все. Но если мне нужно выбрать одного, то я выберу Усика. 25 лет в хевивейте не было абсолютного чемпиона мира. Знаете, в чем Усик невероятен? Он всегда побеждает! Он это делает везде: олимпийское золото, абсолют в крузервейте и хевивейте. Это фантастически», – сказал Атлас.

Ранее украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, был признан лучшим бойцом 2024 года по версии журнала The Ring.

sport.ua