В Таиланде договорились продолжить переговоры о гонке

Мы рассказывали о планах исполнительного директора и президента Формулы 1 Стефано Доменикали посетить Таиланд для проведения переговоров об организации Гран При Бангкока.

Сегодня Доменикали провёл встречу с премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават, на которой стороны договорились продолжить обсуждение проекта гонки.

«Я был рад сегодня встретиться с премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и её командой, чтобы обсудить их впечатляющие планы по проведению гонки в Бангкоке, – приводит слова Стефано Доменикали пресс-служба Формулы 1. – Я с нетерпением жду продолжения наших переговоров в предстоящие недели и месяцы».

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