В McLaren назвали сроки появления крупных новинок

После двух гонок сезона McLaren занимает третье место в Кубке конструкторов. Руководитель команды Андреа Стелла рассказал, что инженеры уже готовят крупное техническое обновление MCL38, которое появится на машине в конце первой трети сезона на этапе в Имоле или в Монако.

Андреа Стелла: «Трасса в Джидде очень хорошо продемонстрировала сильные и слабые стороны нашей машины. Начнём с сильных – на первом секторе все команды проигрывали время по отношению к нам. Первый сектор состоит из быстрых поворотов, в которых достаточно один раз повернуть руль – наша машина очень хорошо отзывается на это действие.

Однако в поворотах, в которых необходимо много работать рулём, мы пока не так конкурентоспособны, как хотелось бы. В таких поворотах очень быстра машина Ferrari. Неслучайно Шарль Леклер был конкурентоспособен на последнем секторе.

Мы всё лучше понимаем машину, и у нас есть некоторый запас скорости, который можно отыграть. Но, думаю, это не превышает одну десятую в лучшем случае.

У нас будут небольшие новинки в Австралии и, надеюсь, в Японии. Они позволят отыграть всего несколько миллисекунд. Однако первый сектор Сузуки похож на первой секторы Джидды, поэтому мы ожидаем, что будем хорошо выглядеть в Японии.

Затем, в конце первой трети сезона, мы привезём важное обновление машины. Дебют новинок не связан с логистикой. Скорее, это зависит от того, хотим ли мы ставить крупное обновление на машину во время этапов со спринтом.

Но прежде всего новинки должны быть изготовлены. Мы отправим их в производство после того, как убедимся, что это действительно хорошее обновление».

Источник