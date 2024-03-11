Ребров довызвал на плей-офф квалификации Евро-2024 двух игроков

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дозвал на мартовский сбор национальной команды двух футболистов.

Об этом сообщает УАФ.

< Из резервного в основной список перевели защитника Динамо Александра Тимчика и полузащитника Днепра-1 Алексея Гуцуляка.

Ранее Сергей Ребров во время специальной пресс-конференции объявил список игроков, которые будут готовиться к решающим матчам плей-офф Евро-2024.

Напомним, полуфинал плей-офф квалификации Босния и Герцеговина — Украина состоится в четверг, 21 марта в Зенице на стадионе «Белино поле».

В другой паре Пути B Израиль сыграет с Исландией. Победители полуфиналов определят обладателя путевки на чемпионат Европы в очном противостоянии. Если «сине-желтые» пройдут боснийцев, то именно они будут хозяином (номинальным) в решающем поединке. >

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