Индиан-Уэллс. Кербер и Возняцки поспорят за место в 1/4 финала, Костюк узнала следующую соперницу

Результаты пятого игрового дня на турнире WTA 1000 в Соединённых Штатах

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $9,258,080

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Линда Носкова (Чехия, 26) 6:4, 6:0

Юлия Путинцева (Казахстан) — Мэдисон Кис (США, 18) 6:4, 6:1

Анжелик Кербер (Германия, SR) — Вероника Кудерметова (-, 17) 6:4, 7:5

Каролин Возняцки (Дания, WC) — Кэти Волынец (США, WC) 6:2, 4:6, 6:0

Анастасия Потапова (-, 28) — Надя Подороска (Аргентина, LL) 6:1, 6:1

Жасмин Паолини (Италия, 13) — Анна Калинская (-, 21) 6:3, 3:6, 6:4

Анастасия Павлюченкова (-, 22) — Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 12) 2:6, 6:4, 6:4

Ига Швёнтек взяла реванш у Линды Носковой за поражение в январе в третьем круге Australian Open. Дальше полька встретится с Юлией Путинцевой, которую обыграла в двух предыдущих противостояниях.

Анжелик Кербер и Каролин Возняцки ранее играли друг против друга 15 раз, и в восьми матчах сильнее была датчанка. Их последняя встреча состоялась в 2018 году в полуфинале турнира WTA 500 в Истборне, где Возняцки выиграла титул. Также теннисистки один раз играли в Индиа-Уэллс: 11 лет назад Возняцки победила Кербер в полуфинальном матче.

Жасмин Паолини одержала вторую победу в трёх матчах против Калинской в этом году: в январе она проиграла в четвёртом круге Australian Open, а две недели назад выиграла в финале турнира WTA 1000 в Дубае.

Марта Костюк снова в этом сезоне встретится с Анастасией Павлюченковой: в феврале украинка не смогла доиграть матч второго круга на турнире WTA 1000 в Дохе, а в начале этого месяца Марта победила Павлюченкову в 1/4 финала турнира WTA 500 в Сан-Диего.

Пары соперниц в четвёртом круге (верхняя половина сетки): Швёнтек — Путинцева, Кербер — Возняцки, Потапова — Паолини, Павлюченкова — Костюк.

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