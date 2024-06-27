Украинцы на турнирах ITF 27 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
($40,000; Hard — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
23:00 | Катерина Володько (Украина) — Нахия Берекоэчеа (Франция)
($25,000; Clay — Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
16:30 | Тимур Бельдюгин/Ноа Лопес (Украина/Швейцария) — Дилан Дитрих/Джеффри фон дер Шуленбург (Швейцария)
($25,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
11:30 | Эрик Ваншельбойм (Украина, 5) — Стефан Палоси (Румыния)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
10:00 | Владислав Орлов/Петр Нестеров (Украина/Болгария, 1) — Александру Лука/Иоан Александру Теглас (Румыния)
($25,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
11:00 | Александра Олейникова (Украина) — Андреа Присэкэриу (Румыния)
($25,000; Clay — Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
16:00 | Яна Микитин/София Биоле (Украина/Франция) — Микаэла Лаки/Тифани Леметр (Греция/Франция, 4)
($15,000; Clay — Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
16:30 | Анастасия Фирман/Джози Дамс (Украина/Германия) — Ева Беннеман/Фредерике Нолте (Германия)
($15,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
10:00 | Анастасия Запаринюк (Украина, Q) — Мила Масич (Сербия)
($15,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
11:00 | Юрий Джавакян (Украина, 2) — Джованни Кальвано (Италия)
12:30 | Никита Маштаков (Украина, Q) — Кароль Джевецки (Польша, Q)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
14:00 | Вячеслав Белинский/Юрий Джавакян (Украина, 1) — Артюр Бонно/Каспар Шютце (Франция/Германия, ALT)
15:30 | Никита Маштаков/Роберт Штромбахс (Украина/Германия, 3) — Адам Бажурко/Павел Ющак (Польша)
($15,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
11:30 | Иван Кременчуцкий (Украина, Q) — Мирза Базич (Босния и Герцеговина, 5)
($15,000; Hard — Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Анита Сагдиева/Стефани Уэбб (Украина/Австралия, 3) — Лорен Фридман/Кайли Маккензи (США)