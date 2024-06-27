На прошлой неделе в Alpine объявили о подписании контракта с Флавио Бриаторе, который получил должность исполнительного советника команды.

В новой должности Бриаторе подчиняется непосредственно председателю правления концерна Renault Луке де Мео и будет помогать руководителю команды Брюно Фамену определять пути развития. Фактически, в своё время похожий круг обязанностей был у Ники Лауды в Mercedes, где он занимал пост неисполнительного директора, а по сути был правой рукой и советником Тото Вольффа.

Сегодня Флавио Бриаторе приехал на базу Alpine в Энстоун, о чём сообщила пресс-служба команды, опубликовав его совместную фотографию с Фаменом. Для Флавио это не первое появление на базе в Энстоуне, а в каком-то смысле возвращение к истокам.

В 1990-х он был руководителем команды из Энстоуна, когда она называлась Benetton, и в её составе два из семи титулов выиграл Михаэль Шумахер.

В 2000-х Бриаторе продолжил руководить всем в Энстоуне, когда команда сменила собственников и стала заводским проектом концерна Renault. После скандала с участием Нельсона Пике-младшего, который разбил машину на Гран При Сингапура 2008 года по указанию Бриаторе и Пэта Симондса, Флавио был уволен с поста руководителя и более чем на десять лет отстранён от Формулы 1. Сегодня он вернулся.

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