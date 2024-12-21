Хорнер: Есть ли смысл удерживать Юки Цуноду?

Юки Цунода рассчитывал перейти в Red Bull Racing в 2025 году, но выбор руководства команды пал на его напарника Лиама Лоусона. Кристиан Хорнер допустил, что если по ходу следующего сезона у Юки не появится шанса перейти в Red Bull Racing, то в конце года сторонам, скорее всего, придётся завершить сотрудничество.

Кристиан Хорнер: «Мы прекрасно понимаем, что если не сможем предоставить Юки возможность выступить за Red Bull в 2025-м, то есть ли смысл удерживать его с нами? Невозможно держать гонщика в младшей команде на протяжении пяти лет. Вы не можете вечно быть подружкой невесты. Нам нужно или отпустить его, или найти какой-то другой вариант.

Я поговорил с Юки, и он сказал мне, что в свободное от гонок время любит говядину вагю, но его мотивацией всё время было желание продемонстрировать, что он заслуживает возможность проявить себя в Red Bull.

Мы надеемся, что в следующем сезоне Racing Bulls сделают шаг вперёд, поскольку они используют заднюю подвеску, коробку передач и все остальные элементы Red Bull Racing, которые разрешены регламентом. По мере того, как команда и её руководители набираются опыта, команда естественным образом прогрессирует.

Юки настроен очень решительно, поскольку знает, что в Формуле 1 всё меняется очень быстро. Поэтому он понимает, что должен показать всем, что именно он тот, на кого необходимо обратить внимание».

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