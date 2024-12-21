Полное преимущество бело-красных и множество упущенных моментов. Жирона – Вальядолид 3:0. Обзор матча и видео голов

Каталонцы могли забить гораздо больше
Фото – Javier Borrego / AFP7 / Europa Press
В домашнем поединке подопечные Мичела доминировали над соперником (23 удара, владение 71%). Гости смогли лишь один раз пробить по воротам дебютанта ЛЧ. Мигель Гутьеррес совершил 2 ассиста в первом тайме, благодаря которым "бело-красные" обеспечили комфортное преимущество еще до перерыва.
"Жирона" поднимается на 8-ю позицию (25 очков). 11 января команда поедете к "Алавесу". "Вальядолид" остается 19-м (12 баллов) и закрепляет статус коллектива с худшей обороной в чемпионате. Уже после праздников "пусела" будет принимать "Бетис".
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Жирона. Монтиливи
Жирона – Вальядолид 3:0
Голы: Лопес, 31, Руис, 39, Данжума, 81