Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

20 декабря состоялась церемония взвешивания перед большим боксерским поединком между украинцем Александром Усиком (22–0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34–1–1, 24 КО).

Мегафайт состоится 21 декабря. На кону стоят титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также второстепенной IBO). В первом поединке в мае 2024 года одержал победу Александр Усик разделенным решением судей.

Усик пришел на взвешивание перед суперпоединком с плакатом «Free Azovstal Defenders», выразив поддержку бойцам полка Азов.

ВИДЕО. Усик вышел на взвешивание с плакатом в поддержку бойцов Азова

sport.ua