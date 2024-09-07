«Но он этого не хочет!» Майк Тайсон назвал бой, который все хотят увидеть

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный боксер Майк Тайсон высказался о возможном бое между Саулем Альваресом и Дэвидом Бенавидесом.

«Все хотят увидеть этот бой. Но что не так с Канело? Он боится проигрыша? Разве он не хочет дать болельщикам бой, который они хотят видеть?

Он не уважает наследие великих мексиканских чемпионов? Это позор для бокса и Мексики. На его месте я бы принял бой с Бенавидезом и показал бы миру, что он лучший. Но, кажется, ему не хватает на это мужества. Жаль, потому что он имеет большой талант, но ему не хватает сердца», – сказал Тайсон.

Ранее легендарный американский боксер Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него. Тайсон отметил силу Джорджа Формана, с которым ни разу не проводил поединок.

sport.ua