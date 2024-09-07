Ребров: Как мы пропустили второй мяч? Это вообще... Не понимаю, как на этом уровне можно так обороняться

УАФ

Наставник сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции. Напомним, "сине-желтые" уступили Албании в 1-м туре Лиги наций (1:2).

"Мы играли против очень сильного соперника. Албания грамотно и организованно оборонялась, трудно было найти пространство. Пытались делать передачи в штрафную, но да, в первом тайме не создали много моментов. Во второй половине встречи забили, могли еще отличиться. К сожалению, если не забиваешь ты, то забивают тебе на таком уровне".

"Всегда тяжело играть на таком уровне. Албания не давала пространства. Не было достаточно остроты в штрафной. Та проблема, которая была и против румын. Контролировали мяч, но не нагружали штрафную площадку. Но вопрос не об атаке, а об обороне. Как мы можем пропускать два гола на трех контратаках? Не было баланса в обороне. Надо было обороняться всей командой и не давать таких моментов сопернику".

"В перерыве мы сделали некоторые подсказки. В первые 15 минут мы доминировали, забили мяч. Но, как я и говорил. Футбол – это не только атака, но и оборона. Надо играть 90 минут. Как мы пропустили второй мяч? Это вообще… Я пересмотрел и не понимаю, как на этом уровне можно так обороняться".

"Что делать, чтобы играть лучше? Надо работать и концентрироваться. Каждую минуту игры надо концентрироваться на своей роли в команде. Сейчас два дня на восстановление. Важно игрокам понять, что это первый матч, разное случается. Чехия проиграла сегодня 4:1, но надо думать о себе. Мы должны показывать другую игру в обороне. Это очень важно на будущее, не только на матч с Чехией. Сейчас у нас нет времени, надо реагировать очень быстро".