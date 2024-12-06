Тоттенхэм собирается приобрести полузащитника у чемпиона Серии А

Индзаги будет не в восторге от потери такого игрока

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Давиде Фраттези присоединился к "Интеру" из "Сассуоло" на правах аренды на сезон прошлого года. Соглашение содержало обязательство выкупа на сумму 29 млн евро, которое было активировано накануне текущей кампании. Симоне Индзаги высоко ценит игру этого полузащитника, однако тренер рискует его потерять уже этой зимой.

Как сообщает Spazio Inter, "Тоттенхэм" готов предложить 35 млн евро за подписание 25-летнего игрока "нерадзурри". "Интер" сейчас не в лучшем финансовом положении, и бюджетные потребности могут подтолкнуть руководство к серьезной оценке предложения такого масштаба. Это вряд ли понравится Индзаги, чья команда ведет борьбу за чемпионство в Серии А и в групповой фазе Лиге чемпионов. Тем не менее, основные потребности клуба будут на первом месте, и если "Тоттенхэм" сделает предложение, оно вполне может быть успешным.

Добавим, что Давиде Фраттези в этом сезоне провел 16 матчей, где отметился 3 голами и одним ассистом.

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