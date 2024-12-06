Getty Images/Global Images Ukraine. Мэнни Пакьяо

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо встретился с россиянином умаром кремлевым, который возглавляет Международную боксерскую ассоциацию (IBA).

Сам кремлев анонсировал «большие новости». Вероятно, Пакьяо вернется на боксерский ринг, о чем он сообщал ранее.

Последний свой бой Пакьяо провел еще в 2021 году против Йордениса Угаса, проиграв единогласным решением судей.

Ранее бывший чемпион мира и мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что IBA возглавляет человек, который изменил свою фамилию, чтобы быть ближе к путину, кремлев – не настоящая фамилия.

sport.ua