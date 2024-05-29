Кличко – в топ-15 величайших супертяжей от BoxingScene. Есть ли Усик?

Авторитетный портал BoxingScene составил список 15 величайших боксеров супертяжелого веса.
В рейтинге нашлось место украинцу Владимиру Кличко, который завершил карьеру в 2017 году. Но там не оказалось ни одного современного бойца хевивейта, как, например, абсолютного чемпиона мира Александра Усика или бывшего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.
«Ни один из них не фигурирует в этом списке – попытке одного человека составить Топ-15 всех времен – в основном потому, что сложно оценивать карьеру боксера, пока она продолжается: в качестве примера можно привести рейтинг журнала Ring Magazine 1991 года, в котором Эвандер Холифилд занял 3-е место, а молодой Леннокс Льюис – 32-е», – объяснил свой выбор автор материала Киран Малвэни.
15 лучших супертяжеловесов всех времен по версии BoxingScene
15. Владимир Кличко
Карьера: 1996-2017
Рекорд: 64-5 (53 нокаута)
14. Майк Тайсон
Карьера: 1985-2005
Рекорд: 50-6 (44 нокаута), 2 NC*
13. Джин Танни
Карьера: 1915-1928
Рекорд: 61-1-1 (45), 1 NC, 19 ND
12. Сонни Листон
Карьера: 1953-1970
Рекорд: 50-4 (39)
11. Джеймс Джеффрис
Карьера: 1895-1910
Рекорд: 18-1-2 (15)
10. Эвандер Холифилд
Карьера: 1984-2011
Рекорд: 44-10-2 (29)
9. Леннокс Льюис
Карьера: 1989-2003
Рекорд: 41-2-1 (31)
8. Джек Демпси
Карьера: 1914-1927
Рекорд: 61-6-8 (50), 6 ND
7. Джо Фрейзер
Карьера: 1965-1981
Рекорд: 32-4-1 (27)
6. Рокки Марчиано
Карьера: 1947-1955
Рекорд: 49-0 (43)
5. Ларри Холмс
Карьера: 1973-2002
Рекорд: 69-6 (44)
4. Джордж Форман
Карьера: 1969-1977; 1987-1997
Рекорд: 76-5 (68)
3. Джек Джонсон
Карьера: 1897-1928
Рекорд: 77-13-14 (48), 19 ND
2. Джо Луис
Карьера: 1934-1951
Рекорд: 66-3 (52)
1. Мухаммед Али
Карьера: 1960-1967; 1970-1981
Рекорд: 56-5 (37)
* No Decision (ND) / No Contest (NC)