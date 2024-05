Кличко – в топ-15 величайших супертяжей от BoxingScene. Есть ли Усик?

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд, Майк Тайсон и Леннокс Льюис

Авторитетный портал BoxingScene составил список 15 величайших боксеров супертяжелого веса.

В рейтинге нашлось место украинцу Владимиру Кличко, который завершил карьеру в 2017 году. Но там не оказалось ни одного современного бойца хевивейта, как, например, абсолютного чемпиона мира Александра Усика или бывшего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

«Ни один из них не фигурирует в этом списке – попытке одного человека составить Топ-15 всех времен – в основном потому, что сложно оценивать карьеру боксера, пока она продолжается: в качестве примера можно привести рейтинг журнала Ring Magazine 1991 года, в котором Эвандер Холифилд занял 3-е место, а молодой Леннокс Льюис – 32-е», – объяснил свой выбор автор материала Киран Малвэни.

15 лучших супертяжеловесов всех времен по версии BoxingScene

15. Владимир Кличко

Карьера: 1996-2017

Рекорд: 64-5 (53 нокаута)

14. Майк Тайсон

Карьера: 1985-2005

Рекорд: 50-6 (44 нокаута), 2 NC*

13. Джин Танни

Карьера: 1915-1928

Рекорд: 61-1-1 (45), 1 NC, 19 ND

12. Сонни Листон

Карьера: 1953-1970

Рекорд: 50-4 (39)

11. Джеймс Джеффрис

Карьера: 1895-1910

Рекорд: 18-1-2 (15)

10. Эвандер Холифилд

Карьера: 1984-2011

Рекорд: 44-10-2 (29)

9. Леннокс Льюис

Карьера: 1989-2003

Рекорд: 41-2-1 (31)

8. Джек Демпси

Карьера: 1914-1927

Рекорд: 61-6-8 (50), 6 ND

7. Джо Фрейзер

Карьера: 1965-1981

Рекорд: 32-4-1 (27)

6. Рокки Марчиано

Карьера: 1947-1955

Рекорд: 49-0 (43)

5. Ларри Холмс

Карьера: 1973-2002

Рекорд: 69-6 (44)

4. Джордж Форман

Карьера: 1969-1977; 1987-1997

Рекорд: 76-5 (68)

3. Джек Джонсон

Карьера: 1897-1928

Рекорд: 77-13-14 (48), 19 ND

2. Джо Луис

Карьера: 1934-1951

Рекорд: 66-3 (52)

1. Мухаммед Али

Карьера: 1960-1967; 1970-1981

Рекорд: 56-5 (37)

* No Decision (ND) / No Contest (NC)

sport.ua