Киану Ривз снимает фильм про команду Cadillac

В следующем сезоне к участникам Формулы 1 присоединится заводская команда Cadillac. Подготовка не только идёт полным ходом, но и тщательно документируется. Совместными усилиями компании KR+SH и North One занимаются съёмкой документального сериала о подготовке Cadillac к дебюту в Формуле 1.

Продюсером и ведущим проекта, который расскажет в кадре историю создания команды, стал голливудский актёр и большой поклонник Формулы 1 Киану Ривз. Для Ривза это не первый опыт участия в подобных шоу – он уже выступал ведущим документального фильма о команде Brawn GP, вышедшего в конце 2023 года.

В новом проекте о команде Cadillac зрителям обещают «подробный взгляд на уникальные проблемы, которые приходится решать при формирования конкурентоспособной команды в ускоренном режиме», а также «из первых уст расскажут о создании ярко выраженного американского присутствия в спорте, в котором долгое время доминировали европейские команды».

Точная дата выхода проекта в эфир пока не определена, но авторы планируют его выпустить до первой гонки Cadillac в Формуле 1 в марте 2026 года.

Киану Ривз: «Я очень польщён и взволнован тем, что стану частью рассказа о замечательной истории команды Cadillac и её невероятном путешествии в мир Формулы 1. С помощью документального сериала мы стремимся погрузить зрителей в самое сердце этого путешествия и продемонстрировать, что требуется для участия в одной из самых эксклюзивных спортивных серий в мире».

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