Пьер Гасли: Я буду искать настройки на гонку

Вторую тренировку в Сильверстоуне гонщики Alpine закончили во второй десятке…

Пьер Гасли (14-й): «Джек сегодня пилотировал мою машину в первой тренировке, он вновь отлично поработал с командой, собрал нужные данные, хотя из-за красного флага ему не удалось проехать запланированную нами дистанцию.

В воскресенье меня ждёт штраф за замену силовой установки. Во второй тренировке я пытался почувствовать машину на этой трассе и должен сказать, что пока не всем доволен.

Поскольку в воскресенье я стартую последним, остаток уик-энда я посвящу поиску оптимальных настроек на гонку, чтобы на дистанции машина позволяла атаковать. Надеюсь, это позволит мне в воскресенье побороться за очки».

Эстебан Окон (15-й): «В первой сессии машина была в порядке сразу после выезда из боксов, но днём мы пошли немного не в том направлении и сделали шаг назад. Но мы проверили некоторые моменты на двух машинах – эта информация пригодится в субботу.

Здорово видеть столько болельщиков на трибунах уже в пятницу, как всегда в Сильверстоуне! Мы сделаем всё, чтобы в завтрашней квалификации машина была в лучшей форме».

Джек Дуэн (17-й в первой сессии): «После того, как в Канаде моей тренировке помешал дождь, я рад проехать сегодня несколько длинных серий. Когда утром я ехал на трассу, шёл дождь, и я подумал, что история повторяется, но небо прояснилось и асфальт высох.

Мы выполнили большую часть плана и попробовали кое-что на обеих машинах. Надеюсь, это помогло заложить прочный фундамент для остальной части уик-энда. Было здорово поработать на сухой трассе почувствовать машину, с которой я буду работать на симуляторе всю оставшуюся часть сезона».

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