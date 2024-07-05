Шеннон Бриггс назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Формана

Getty Images/Global Images Украина. Шеннон Бриггс и Виталий Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 KO) высоко оценил Леннокса Льюиса, заявив, что он был боксером с сильнейшим ударом.

«Я дрался с несколькими топовыми боксёрами! Против меня выходили действительно жестокие панчеры, которые заставляли сказать: «Вау!» Ибрагимов, маленький парень, но бил достаточно сильно, он мог отправить в нокаут любого. Рэй Мерсер бил сильно, ну и конечно Виталий Кличко – давайте не забывать о Кличко. Однажды он ударил меня так сильно, что я не знал, где оказался. Однако я бы сказал, что Леннокс Льюис бил сильнее всех. Его ого правая рука может убить любого», – сказал Бриггс.

Бриггс за карьеру дрался с Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом. От Кличко он проиграл решением судей, а Льюису – техническим нокаутом. Шеннон также сумел победить легендарного панчера Джорджа Формана в 1997 году.

Ранее Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко.

sport.ua