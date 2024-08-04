Getty Images/Global Images Ukraine. Кроуфорд и Мадримов

В ночь с 3 на 4 августа в Лос-Анджелесе пройдет интересный 12-раундовый поединок.

На ринг выйдут знаменитый американец Теренс Кроуфорд (40–0, 31 KO) и Исраил Мадримов (10–0–1, 7 KO) из Узбекистана.

На кону стоят чемпионский титул WBA и временный пояс WBO в первом среднем весе.

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В соглавном поединке вечера чемпион мира по версии WBA в суперлегком весе Исаак Крус (26–21, 18 KO) из Мексики проведёт дебютную защиту титула, его соперником будет Хосе Валенсуэла (13–2, 9 KO) из Мексики.

Бывший объединенный чемпион мира в хэвивейте Энди Руис из США (35–2, 22 KO) выйдет на бой с Джарреллом Миллером (26–1–1, 22 KO)

В супертяжелом весе пройдет поединок между американским проспектом Джаредом Андерсоном (17–0, 15 KO) и Мартином Баколе из ДР Конго (20–1, 15 KO).

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Теренс Кроуфорд – Исраил Мадримов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Официальным транслятором шоу является видеосервис DAZN.

Прямая трансляция шоу начинается 4 августа в 00:30 по Киеву, главный бой ожидается утром примерно в 06:30 по Киеву.

Видеоплеер будет добавлен перед началом боя.

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Файткард шоу в Лос-Анджелесе

Теренс Кроуфорд (40–0, 31 KO) – Исраил Мадримов (10–0–1, 7 KO)

Исаак Крус (26–2–1, 18 KO) – Хосе Валенсуэла (13–2, 9 KO)

Энди Руис (35–2, 22 KO) – Джаррелл Миллер (26–1–1, 22 KO)

Джаред Андерсон (17–0, 15 KO) – Мартин Баколе (20–1, 15 KO)

Давид Моррель (10–0, 9 KO) – Радивое Калайджич (29–2, 21 KO)

Энди Крус (3–0, 1 KO) – Антонио Моран (30–6–1, 21 KO)

Стивен Нельсон (19–0, 15 KO) – Маркос Васкес (20–0–1, 10 КО)

Зияд Альмааюф (5–0, 1 КО) – Михал Булик (6–7, 2 КО)

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