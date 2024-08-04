В ночь с 3 на 4 августа в Лос-Анджелесе пройдет интересный 12-раундовый поединок.
На ринг выйдут знаменитый американец Теренс Кроуфорд (40–0, 31 KO) и Исраил Мадримов (10–0–1, 7 KO) из Узбекистана.
На кону стоят чемпионский титул WBA и временный пояс WBO в первом среднем весе.
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В соглавном поединке вечера чемпион мира по версии WBA в суперлегком весе Исаак Крус (26–21, 18 KO) из Мексики проведёт дебютную защиту титула, его соперником будет Хосе Валенсуэла (13–2, 9 KO) из Мексики.
Бывший объединенный чемпион мира в хэвивейте Энди Руис из США (35–2, 22 KO) выйдет на бой с Джарреллом Миллером (26–1–1, 22 KO)
В супертяжелом весе пройдет поединок между американским проспектом Джаредом Андерсоном (17–0, 15 KO) и Мартином Баколе из ДР Конго (20–1, 15 KO).
Кроуфорд идет на рекорд. Главная проблема сейчас – Мадримов
Теренс Кроуфорд – Исраил Мадримов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Официальным транслятором шоу является видеосервис DAZN.
Прямая трансляция шоу начинается 4 августа в 00:30 по Киеву, главный бой ожидается утром примерно в 06:30 по Киеву.
Видеоплеер будет добавлен перед началом боя.
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