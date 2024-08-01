«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК

ФК Полесье. Александр Усик

В четверг, 1 августа, прошел ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/2025 между «Полесьем» из Житомира и словенским клубом «Олимпия» Любляна.

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Команды сыграли в Гливице (Польша) на поле местного городского стадиона. Украинская команда проиграла 1:2. «Полесье», проиграв первый матч 0:2, вылетело из еврокубков.

Украинский боксер Александр Усик, который имеет контракт с «Полесьем», обратился в УЕФА из-за судейства в этом матче.

«Сербы поддерживают нашего врага, сербы судили этот матч, почему УЕФА на это не обращает внимания? Они не видят этого, или у них глаза из-за денег замылило?

Вопросов нет, он профессиональный рефери, я – не футбольный судья, но УЕФА, откройте глаза! Если вам нужны деньги – наберите, я дам вам деньги», – сказал Усик.

sport.ua