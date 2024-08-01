Александр Дегтярев: Игра Полесья в Любляне и Гливице разнилась

Когда и второй блин получился комом

Фото – ФК Полісся / автор – невідомий

Как и в первом поединке, который состоялся неделю назад в словенской Любляне, житомирское "Полесье" снова уступило в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций "Олимпии". Ответный матч, который проходил на условно домашней арене житомирян в польском Гливице, завершился со счетом 2:1 в пользу словенцев. По сумме двух матчей (первая "Олимпия" выиграла 2:0) команда Имада Ашура вылетела из еврокубкового турнира.

Известный в прошлом голкипер одесского "Черноморца", а затем арбитр Александр Дегтярев, игравший в свое время в Житомире, прокомментировал события сегодняшнего поединка.

– В еврокубковом противостоянии с "Олимпией" у житомирян было два матча, итоговые счета которых оказались одинаково неутешительными, – говорит он. – Хотя игра в Любляне и Гливице в исполнении "Полесья" разнилась. Если в первой встрече этих соперников на своем поле лучше выглядели словенцы, то во второй более убедительными были футболисты из Житомира. Казалось бы, быстрый гол "Полесья" давал надежду на успешное развитие событий, однако уже через десять минут счет сравнялся. Этот гол заставил украинскую команду снова думать как минимум о двух забитых мячах. Долгое время у "Полесья" до серьезных угроз воротам дело не доходило, а чем меньше времени оставалось до завершения матча, тем больше приходилось торопиться. А спешка, как известно, далеко не всегда является союзником не выигрывающей команды.

Очень жаль, что в конструировании атак, как и в завершающей стадии у житомирян не получалось так, как хотелось бы. Пропустив мяч в компенсированное время, стало ясно, что надежда на проход в следующий круг полностью сошла на нет. Дебют "Полесья" в Лиге конференций вышел провальным, и теперь руководство клуба будет питать надежды на то, что на внутренней арене дела у Имада Ашура будут складываться иначе.

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