Олимпиада. Векич отдала всего четыре гейма Шмидловой на пути в финал

Донна Векич выиграла свой полуфинальный матч на олимпийском турнире в Париже

Париж, Франция • 27 июля – 4 августа • грунт

Сетка турнира: одиночный разряд

Полуфинал

Донна Векич (Хорватия, 13) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) 6:4, 6:0

Хорватская теннисистка для победы в полуфинальном матче потратила чуть больше часа. Напомним, что в среду Векич за три часа смогла победить украинку Марту Костюк, отыграв при этом матчбол.

Донна Векич – первая представительница Хорватии, которая вышла в финал одичного разряда на Олимпийских играх.

В решающем матче хорватка сыграет против Чжэн Циньвэнь, которая в своём полуфинальном матче была сильнее первой ракетки мира Иги Швёнтек.

Ранее теннисистки встречались два раза и записали в свой актив по одной победе. В концовке прошлого сезона Чжэн Циньвэнь победила Донну Векич на турнире WTA Elite Trophy.

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