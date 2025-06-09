Фантастический финал Алькараса и Синнера: рекорды и достижения их битвы на Ролан Гаррос

Вчера в Париже состоялся решающий матч на Открытом чемпионате Франции



– Финал между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером длился 5 часов и 29 минут и стал самым длинным в истории финалов на Ролан Гаррос.

– Этот матч также стал вторым самым длинным финалом на “мэйджорах” в Открытой Эре, уступая лишь матчу Новака Джоковича против Рафаэля Надаля на Australian Open-2012 (5 часов и 53 минуты)

– Карлос Алькарас стал 3-м игроком в Открытой Эре, который отыгрался с матчболов в финале, после Гастона Гаудио (финал против Гильермо Кории на Ролан Гаррос-2004) и Новака Джоковича (финал против Роджера Федерера на Уимблдоне-2019). Разница в том, что Гаудио и Джокович отыграли матчболы соперника на приеме, а Алькарас – на своей подаче.

– Алькарас – девятый теннисист в Открытой Эре, который отыгрался с 0-2 по сетам в финале турнира Grand Slam, и шестой – сделавший это на Ролан Гаррос. Испанец впервые в своей карьере совершил такой камбэк в пятисетовом матче.

– Карлос Алькарас – третий игрок в этом веке, который успешно защитил титул на Ролан Гаррос. Это также удалось сделать Густаво Куэртену и Рафаэлю Надалю. В целом же в Открытой Эре он стал восьмым игроком, который защитил в Париже звание чемпиона.

– Алькарас – четвертый теннисист в этом веке, который четвертый год подряд выигрывает титул на “мэйджоре”. Такой результат есть в активе только “Большой тройки” (Джокович, Надаль, Федерер).

– В возрасте 22 лет и 34 дней Карлос Алькарас – третий самый молодой 5-кратный победитель турниров Grand Slam. Он лишь немного уступает Бьорну Боргу (22 года и 3 дня) и Рафаэлю Надалю (22 года и 33 дня).

– Янник Синнер стал первым теннисистом в Открытой Эре, который выиграл 20 сетов подряд на “мэйджоре” (то есть все 6 матчей до финала в 3 сетах и вел 2-0 в финале), но при этом не стал чемпионом.

– До поражения в третьем сете Янник Синнер имел победную серии в 31 выигранный сет подряд на турнирах Grand Slam. До испанца взять партию у первой ракетки мира смог Хольгер Руне на Australian Open в четвертом круге.

– До этого финала Синнер выиграл 29 матчей, в которых побеждал в первой партии. Последний раз он потерпел поражение после выигранного первого сета – в финале в Пекине в прошлом сезоне от Карлоса Алькараса.

– Финал Синнера и Алькараса был самым молодым на Ролан Гаррос по общему возрасту игроков (45 лет 302 дня) с 2006 года, когда в титульном матче сыграли Рафаэль Надаль и Роджер Федерер (44 года и 289 дней).



Фото: Getty Images.

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