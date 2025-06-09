Иваса дебютирует в случае дисквалификации Ферстаппена

На Гран При Испании Макс Ферстаппен заработал три штрафных балла, доведя их общее количество до одиннадцати. Два балла из них сгорят 29 июня, и если до этого Ферстаппен получит ещё один штрафной балл, то будет дисквалифицирован на один этап.

В Red Bull Racing определились с планами, кто заменит Макса, если события всё же начнут разворачиваться по негативному сценарию.

Пресс-служба команды подтвердила изданию Racingnews365, что в случае дисквалификации Ферстаппена в составе Red Bull Racing его заменит один из гонщиков Racing Bulls – Айзек Хаджар или Лиам Лоусон.

В свою очередь вакантное место за рулём машины команды из Фаэнцы на один этап займёт резервный гонщик Аюму Иваса, который в этом сезоне уже участвовал в первой тренировке в Бахрейне, заменяя как раз Макса Ферстаппена. Для японского гонщика это станет полноценным дебютом в Формуле 1.

Что касается Арвида Линдблада, для которого в Red Bull запросили суперлицензию, то в случае дисквалификации Ферстаппена он на один этап станет резервным гонщиком вместо Ивасы.

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