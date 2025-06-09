Выхрист рассказал, как ярко нокаутировал американца

Instagram. Виктор Выхрист

Украинский боксер-супертяжеловес Виктор Выхрист эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал свою победу нокаутом над американским профессионалом Кристофером Лавджоем в шестираундном рейтинговом поединке в немецком Киле.

«Я готовился к совершенно другому сценарию. В тех поединках, видеозаписи которых были к нашим услугам, американец действовал вторым номером, рассчитывая найти момент для нокаутирующего удара.

В Киле Лавджой изменил себе и поплатился. После клинча в дебюте он снова бросился в не совсем подготовленную атаку и прогадал. Мощным ударом правой рукой я попал в челюсть соперника и для него все было закончено.

Даже и не вспомню, когда в последний раз брал верх в таком стиле. Тем более, что настраивался на более длительное противостояние, хотя в своей победе не сомневался.

Что дальше? Промоутеры обещали осенью организовать следующий бой с более умелым оппонентом».

Ранее сообщалось о том, что украинский боксер Виктор Выхрист едва не сломал челюсть американцу.

sport.ua