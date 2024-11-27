Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших боксеров мира в 2024 году.
Первое место занял Даниэль Дюбуа, который в 2024 году победил Филипа Хрговича и в поединке за звание чемпиона мира по версии IBF деклассировал Энтони Джошуа.
Второе место у украинского чемпиона Александра Усика, который в мае стал абсолютным чемпионом мира, победив раздельным решением судей Тайсона Фьюри. Третья строчка рейтинга у Артура Бетербиева – абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
Четвертую строчку занял американец Джесси Родригес, а абсолютный чемпион мира японец Наоя Иноуэ – 5-й.
Ранее авторитетное издание Sports Illustrated обновило рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории.
Рейтинг лучших боксеров в 2024 году по версии портала GiveMeSport