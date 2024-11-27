Валттери Боттас примет участие в Гонке чемпионов

Валттери Боттас вновь примет участие в Гонке чемпионов, которая в марте 2025-го впервые пройдёт в Сиднее.

Конечно, он не мог пропустить такое событие, ведь, во-первых, в следующем году у него будет намного больше времени, поскольку Валттери уже не будет выступать в Формуле 1, во-вторых, в Австралии его давно считают своим и даже присвоили неофициальное звание «почётного австралийца».

Организаторы ROC, подтвердив сегодня участие финского гонщика, которому осталось провести всего два Гран При в Формуле 1, в том числе напомнили, что он состоит в отношениях с профессиональной австралийской велосипедисткой Тиффани Кромвелл, поэтому много времени проводит на её родине и занимается там различными бизнес-проектами.

В Гонке чемпионов Валттери выступит во второй раз, а дебютировал он в этих популярных соревнованиях в 2023-м, когда они проходили на ледовой трассе в Швеции, и его напарником по команде Финляндии тогда был двукратный чемпион мира Мика Хаккинен.

Валттери Боттас: «Ни для кого не секрет, что у меня тесные отношения с Австралией, и я с большим нетерпением жду возможности померяться силами с другими участниками Гонки чемпионов, которая впервые пройдёт на этом континенте.

Надеюсь, меня будут поддерживать и местные болельщики, ведь в этом году я стал “почётным австралийцем”, хотя, конечно, я постараюсь одолеть всех представителей Австралии и в Кубке Наций, и в индивидуальной Гонке чемпионов.

Я собираюсь провести какое-то время в Австралии в их “летние” месяцы и к началу марта должен успеть неплохо акклиматизироваться. Гонка чемпионов – уникальное событие, и в прошлом году, впервые приняв участие в ROC, проходившей в Швеции, я получил огромное удовольствие. Хотя тогда мы с Микой Хаккиненом довольно быстро выбыли из борьбы.

Надеюсь, на асфальтовой трассе, проложенной на поле Олимпийского стадиона в Сиднее, я смогу ездить намного быстрее и на этот раз продержусь до самого конца!»

Гонка чемпионов в течение двух вечеров пройдёт на трассе длиной 1 км, специально сооружённой для этого события на Олимпийском стадионе Accor. В пятницу, 7 марта, там состоятся заезды на Кубок Наций, а на следующий день соревнования продолжатся индивидуальной Гонкой чемпионов.

Валттери Боттасу предстоит померяться силами с другими всемирно известными гонщиками, представляющими разные виды автоспорта.

Своё участие в ROC уже подтвердили Себастьян Феттель, четырёхкратный чемпион мира; Себастьян Лёб, девятикратный чемпион мира по ралли; Джейми Уинкап, семикратный чемпион австралийской серии Supercar; Трэвис Пастрана, 11-кратный победитель X-Games, популярных в США экстремальных гонок; Йохан Кристофферссон, семикратный чемпион мира по ралли-кроссу; Молли Тэйлор, чемпионка Австралии по ралли, также побеждавшая в серии Extreme E; Хайден Паттон, новозеландский раллист, двукратный чемпион Европы; и Мик Шумахер, бывший гонщик Формулы 1, в своё время выигравший титул в Ф2.

Организаторы ROC пообещали, что в ближайшие недели назовут новых участников соревнований, которые известны своими достижениями в Формуле 1, Supercars, Nascar, «24 часах Ле-Мана» и мировом ралли.

Источник