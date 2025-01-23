FIA ввела новые экстремальные штрафы для гонщиков

В FIA разработали новые инструкции для стюардов, которые могут привести к тому, что гонщики Формулы 1 начнут получать значительные штрафы, а также дисквалификации и вычеты очков из личного зачёта. Такие наказания предусмотрены за «неправомерное поведение».

Новые правила наделяют стюардов полномочиями выписывать значительные штрафы за первое нарушение, такое как нецензурная брань или высказывания против официальных лиц FIA. В обновленном регламенте в «Приложении B» изложены новые инструкции для стюардов.

В параграфе 12.2.1l сказано, что «любое неправомерное поведение», которое включает «использование языка (письменного или устного), жестов и/или знаков, которые являются оскорбительными, обидными, грубыми, неуместными, или которые можно обоснованно воспринимать как грубые или вызывающие оскорбление, унижение», будет наказываться базовым штрафом в размере 10 000 евро за первое нарушение.

Однако для гонщиков Формулы 1 эта сумма увеличивается в четыре раза, в то время как гонщики, участвующие в других чемпионатах мира FIA, заплатят в три раза больше базовой суммы.

Второе нарушение влечет за собой базовый штраф в размере 20 000 евро «плюс дисквалификация на один месяц». За третье нарушение штраф составляет 30 000 евро «плюс дисквалификация на один месяц, плюс вычет очков из личного зачёта».

Аналогичным образом будут штрафоваться «слова, действия или письменные сообщения, которые нанесли моральный ущерб или убытки FIA».

Такие же штрафы применяются к «демонстрации политических, религиозных и личных заявлений или комментариев, особенно в нарушение общего принципа нейтралитета, пропагандируемого FIA в соответствии с Уставом, если только это не было предварительно одобрено в письменной форме FIA для международных соревнований или соответствующей федерацией для национальных соревнований в пределах её юрисдикции».

Кроме того, за это нарушение также потребуется принести «публичное извинение и отказ от комментариев». Опять же, за второе нарушение следует месячная дисквалификация и вычет очков за третье.

При всём этом стюарды «сохраняют право по своему усмотрению учитывать любые смягчающие и/или отягчающие обстоятельства, а также характер и место проведения соревнований, чтобы адаптировать штраф к конкретной ситуации».

Этот конкретный пункт может стать ключевым в определении того, насколько строго будут соблюдаться новые требования, что имеет особое значение, учитывая тяжесть предусмотренных штрафов за второе и третье нарушение, а именно отстранение от участия в соревнованиях и вычет очков.

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