Рекорд Мейвезера под угрозой. 29-летний американец может обогнать легенду

Getty Images/Global Images Ukraine. Абель Мендоса

4 декабря на арене «Club La Pradera» в Колумбии американец Абель Мендоса (42–0, 31 КО) одолел Йонокера Рондона (22–4–1, 17 КО, Венесуэла) – оппонент в шестом раунде отказался от продолжения боя.

Об этом поединке могли бы не узнать многочисленные поклонники бокса, если бы не один интересный момент – эксперты и обозреватели заявили, что Мендоса нацелился на рекорд Флойда Мейвезера, который одержал 50 побед и ни разу не проиграл.

Боксер регулярно выходит на ринг и по прогнозам специалистов уже в 2028 году может обогнать легендарного соотечественника. Если 29-летний Абель покорит это достижение, многие фанаты призывают не воспринимать новый рекорд всерьез – дело в том, что соперниками Мендосы часто становятся боксеры с отрицательными рекордами (например 10–24–1 или 4–65).

«Абель может обогнать Флойда, но в его карьере есть серьезный изъян. Его рекорд оставляет желать лучшего, отсюда и низкий рейтинг BoxRec 69-е место. Техасец постоянно сражался с слабыми боксерами, чтобы улучшить свою статистику и выступает в основном в Колумбии и Мексике», – считают эксперты.

sport.ua