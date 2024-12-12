Шарль Леклер: Наше время ещё придёт

Шарль Леклер опубликовал в социальных сетях обращение к болельщикам. В нём гонщик Ferrari поблагодарил за поддержку и пообещал побороться за более высокие результаты, чем третье место в личном зачёте и второе в Кубке конструкторов, в 2025 году.

«Сезон 2024 года завершён, – написал Шарль Леклер. – Третье место в личном зачёте и второе в Кубке конструкторов – мы были так близки к достижению своих целей, поэтому проигрыш в последней гонке сезона тяжело принять.

Я очень горжусь тем, чего достигла наша команда в этом году. После сложного начала сезона мы смогли включиться и бороться за титул до последней гонки. Я всегда мечтал о победах в Монако и в Монце, и в этом году мы выиграли обе эти гонки. Я это запомню навсегда.

Карлос, спасибо тебе за то, что был фантастическим напарником и всегда подталкивал меня вперёд. Для меня было честью бороться вместе с тобой за Ferrari.

И, наконец, спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего года в минуты успеха и поражений. Я уверен, что наше время ещё придёт.

Мы будем работать изо всех сил, чтобы подготовиться к следующему сезону как можно лучше, и мы попробуем снова. Спасибо!»

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