Кристиан Хорнер: Было бы неплохо хорошо стартовать

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер считает старт и износ шин ключевыми факторами сегодняшней гонки…

Кристиан Хорнер: «У команд нет информации о работе шин. На тренировках все проехали лишь по десять кругов. Каким будет износ при жаркой погоде, сейчас никто не знает, но этот элемент будет ключевым.

Было бы здорово хорошо стартовать. Обычно мы неплохо стартуем, но соперники начинают гонку с чистой стороны, где лучше сцепление, а отрезок до первого поворота здесь очень короткий, так что не стоит полагаться только на это.

Хороший старт и оптимальная стратегия – ключевые факторы сегодняшней гонки».

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