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Автоспорт

Оскар Пиастри: Я более-менее доволен тем, как идут дела

Оскар Пиастри: Я более-менее доволен тем, как идут дела

На работе всех команд на тестах в Бахрейне сказывается не характерная для местного климата холодная погода, и McLaren не исключение. В том числе и Оскар Пиастри признаёт, что из-за этого не всё идёт по плану. Но хотя бы сегодня погода получше, и австралийский гонщик сменит Ландо Норриса за рулём MCL39 во второй половине дня.

«Думаю, никто не ожидал, что в Бахрейне пойдёт дождь, – сказал Оскар в интервью телеканалу Sky Sports. – Это немного помешало нашей работе вчера, но всё-таки мы смогли многого добиться и сегодня днём постараемся проехать побольше кругов. Так что в целом всё идёт неплохо.

В целом команда довольна, мы в первую очередь занимались многочисленными проверками, работа продвигается нормально, и теперь у нас есть достаточно чёткое представление о том, как машина реагирует не те или иные изменения настроек, что очень важно перед началом сезона».

Если же говорить о темпе, то я пока не знаю, на каком уровне мы находимся, судить об этом сложно. На некоторых сериях кругов всё было хорошо, на других – хуже. Но то же самое может сказать любой, так что в целом у нас уверенный настрой».

Когда Оскара попросили прокомментировать определённые претензии его напарника к MCL39, задней части которой не хватает стабильности, он ответил:  «По-моему, машина ведёт себя уже лучше, но гонщики же всегда жалуются на технику, это нормально.

Безусловно, мы стараемся разобраться с рядом моментов, хотя не думаю, что есть какие-то проблемы, которые могли бы вызывать серьёзную тревогу. Повторюсь: я более-менее доволен тем, как идут дела.

Сегодня постараюсь продолжить работу по улучшению баланса машины, и, конечно, постараюсь немного прибавить. Важнее всего проехать побольше кругов, чтобы наверстать упущенное вчера».

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