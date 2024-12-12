«У Александра был предел». Фремптон – об особенности реванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира из Британии Карл Фрэмптон поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Усик – невероятный боксер. Он тогда из шкуры вылез, чтобы победить Тайсона, в майском бою это уже был предел Усика. Не думаю, что он сможет улучшиться в реванше. А вот Тайсон сможет», – сказал Фрэмптон.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

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