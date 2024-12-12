Виктория Пльзень – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Матч состоится 12 декабря в 19:45 по киевскому времени

Getty Images

Сыграют соседи по турнирной таблице. "Манчестер Юнайтед" проиграл два подряд матча в Английской Премьер-Лиге и они наверняка захотят реабилитироваться перед болельщиками.

"Виктория Пльзень" последний раз проигрывала в начале ноября – с тех пор 7 матчей без поражений. К тому же матч в Чехии при домашних трибунах.

Сумеет ли одна из команд оторваться – узнаем в матче.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 12 декабря.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 4 на платформе MEGOGO.

Трансляция матча

В эфире

Смотреть матч Виктория Пльзень – Манчестер Юнайтед Смотреть трансляцию

5.60 4.30 1.59 Узнать больше

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

www.ua-football.com