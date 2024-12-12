В FIA отказали Williams списать расходы после аварий

В Williams обратились к FIA с просьбой частично вывести за пределы бюджетных ограничений расходы на ликвидацию последствий многочисленных аварий. По информации Auto Motor und Sport, просьба была отклонена.

Ущерб от как минимум 16-ти крупных аварий стоил Williams более десяти миллионов долларов. К концу сезона у Williams осталось одно запасное переднее крыло для Гран-при Абу-Даби и послесезонных тестов, к счастью, инцидентов с серьезными повреждениями на Яс-Марине не произошло.

Только за один день – в воскресенье в Сан-Паулу – произошли три серьёзные аварии, которые обошлись команде почти в 4 миллиона долларов.

Однако, поскольку большинство крупных аварий произошло исключительно по вине гонщиков – Алекса Элбона, Франко Колапинто и Логана Сарджента, в FIA отказали команде. В Williams могут взять часть денег из бюджета на следующий сезон, но за это придется заплатить штраф.

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