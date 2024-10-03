Red Bull проведёт уличное шоу в Йоханнесбурге

6 октября в Йоханнесбурге пройдет Red Bull Showrun Joburg, где Дэвид Култхард сядет за руль Red Bull RB7 и проедет по импровизированной трассе в центре города.

Подготовка идёт полным ходом, машину Дэвида отправили на место событий на открытом грузовичке, который сегодня несколько часов стоял в пробке – фотографии разлетелись по социальным сетям.

Заявление о проведении Гран При в одной из стран африканского континента ожидается в конце года, после очередного визита исполнительного директора Формулы 1 Стефано Доменикали, который с энтузиазмом оценивает эту идею, тем более, что есть, из чего выбирать – сразу несколько стран предлагают свою кандидатуру.

Источник