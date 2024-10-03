Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фроч

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я бы советовал Джошуа не спешить и ждать реванша между Усиком и Фьюри. В этом бою шансы больше у Усика. Я не недооцениваю Тайсона, но судя по первому бою – в реванше его ждут большие проблемы. Если Тайсон проиграет – его ждет бой с Джошуа. Это будет большой бой, который соберет весь «Уэмбли», – сказал Фроч.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua