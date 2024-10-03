Лига Европы. Драма МЮ в Порту, позор Ромы в Швеции, победоносные братья Уильямс

Вкратце — о вечерних матчах 2-го тура ЛЕ-2024/25

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Zohaib Alam – MUFC/Manchester United

Здесь без неожиданностей. "Сан-Мамес" ждал победы своих — и он ее увидел.

"Атлетик" весь матч провисел на воротах соперника, не позволяя АЗ спокойно выдохнуть. Гурусета, братья Уильямс могли забить; Берчиче в каркас попал.

По итогу победу принесли те, от кого и ждали — Нико результативно прострелил с левого фланга на Иньяки.

В таблице у Бильбао теперь 4 очка, у АЗ — 3.

2-й тур Лиги Европы. Бильбао. “Сан-Мамес”

“Атлетик” – “АЗ Алкмаар” – 2:0

Голы: Уильямс, 72, Сансет, 85

Очень плохой вечер для “Бешикташа".

Турки дважды пропустили на старте. Сперва новая египетская звезда и по совместительству лучший бомбардир Бундеслиги Омар Мармуш заработал и реализовал пенальти, а затем защита "Орлов" развалилась при стандарте, и Дина Эбимбе расстрелял ворота.

Но что было потом? Сразу несколько убойных шансов у хозяев!

Иммобиле даже пенальти бил за игру рукой Роберта Коха, но его блестяще вытащил Кауан Сантос.

Также бразильский кипер перевел в штангу опаснейшую попытку Рафы Силвы; он же отбил удар Иммобиле со средней.

Благодаря блицкригу и геройству голкипера у "Айнтрахта" теперь 4 очка, у "Бешикташа" – 0.

2-й тур Лиги Европы. Стамбул. “Тупраш”

“Бешикташ” – “Айнтрахт” – 1:3

Голы: Масуаку, 90+2 – Мармуш, 19 (с пенальти), Дина Эбимбе, 22, Кнауфф, 82

2-й тур Лиги Европы. Бурос. "Бурос Арена"

"Эльфсборг" – "Рома" – 1:0

Гол: Байду, 44 (с пенальти)

Очень неоднозначный матч "МЮ" в Португалии. Вроде и отыгрались, а хвалить Эрика тен Хага не приходится.

Да, на старте "Дьяволам" удалось прижать соперника; они даже забили два гола при плохой игре Диогу Кошты на воротах. Но концентрации по-прежнему у "МЮ" нет вообще.

Стоило "Порту" забегать в полную силу, как англичане начали терять "своих" игроков, допускать огромные зоны перед воротами, куда активнее всего врывался Пепе Акино.

Именно он с близкого расстояния забил первый гол "Порту". Еще дважды расстрелял ворота Саму Омородион. Кажется, он даже не заметил присутствия на поле пары Мартинес – де Лигт; они проиграли все ключевые единоборства и спринты.

В итоге спастись удалось чудом – это вышедший со скамейки Магуайр удачно сходил на угловой.

В таблице у "Порту" теперь 1 очк0, у "МЮ" – 2.

2-й тур Лиги Европы. Порту. "Драгау"

"Порту" – "Манчестер Юнайтед" – 3:3

Голы: Пепе, 28, Саму, 34, 50 — Рашфорд, 7, Хойлунн, 20, Магуайр, 90+1

Боссы "Фенербахче" привезли в Стамбул Моуриньо, Амрабата, Фреда, Эн-Несири, Сен-Максимена, Джеко, но все они оказались неспособны одолеть голландскую молодежь, ведомую Рики ван Волфсвинкелем.

"Твенте" открыл счет после провала "Фенера" на левом фланге – Влап немного курьезно замкнул подачу.

Более того, хозяева еще и доминировали, 9 раз пробили в створ ворот.

"Фенербахче" повезло отыграться по такому футболу – это Амрабат пасом из центра поля разрезал всю защиту, Тадичу оставалось только попасть с пары метров.

Один проблеск гениальности – мало для такого состава. В таблице у турок 4 очка, у "Твенте" – 2.

2-й тур Лиги Европы. Энсхеде. "Гролс Весте"

"Твенте" – "Фенербахче" – 1:1

Голы: Влап, 28 — Тадич, 71

2-й тур Лиги Европы. Салоники. "Тумбас"

ПАОК — ФКСБ – 0:1

Гол: Бирлигеа, 45+8

"Рейнджерс" и после вылета от "Динамо" показывает, что его уровень невысок.

Да, шотландцы затолкали один гол "Лиону". Да, они владели мячом, пытались атаковать. Но что с того, если каждая их потеря привода к опасной контратаке "Ткачей"?

Малик Фофана был лучшим на поле. За счет скорости и дриблинга он проходил "Джерс" пачками, забил два гола, создавал моменты.

Еще дважды отличился ветеран Алекс Ляказетт, причем второй его гол — чистый шедевр.

В таблице у "Ткачей" теперь 6 очков, у "Рейнджерс" – 3.

2-й тур Лиги Европы. Глазго. "Айброкс"

"Рейнджерс" – "Лион" – 1:4

Голы: Лоуренс, 14 — Фофана, 10, 55, Ляказетт, 19, 45+1

2-й тур Лиги Европы. Брюссель. Стадион им. Короля Бодуэна

"Юнион Сен-Жиллуаз" – "Буде-Глимт" – 0:0

2-й тур Лиги Европы. Пльзень. "Доосан Арена"

"Виктория" – "Лудогорец" – 0:0

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